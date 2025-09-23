Про хорошую фигуру и кота, слушающего Библию: священник назвал 20 самых необычных вопросов, которые ему задавали

Верующие христиане достаточно часто обращаются к священнослужителям за можно назвать весьма нестандартными. Священник Владислав Береговой поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» самыми «забавными» из них.

По словам священника, у любого христианина с каждым годом своего воцерковления вопросов о вере становится все больше и больше, но самые веселые вопросы задают, как правило, на первых порах углубления в православие.

«За восемь лет миссионерской деятельности в интернете все забавные вопросы я уже не припомню, но небольшую подборку все же предоставлю. Например: "куда епископы девают караваи, которые им всегда дарят, сложно же самому съесть?", "если выйдешь замуж за батюшку, то душа сразу очистится, и как это все провернуть?", "расскажите про отношение религии к квантовому переходу"», — рассказал отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также священник привел в качестве примера вопросы: «Если нет с собой платка, но есть мотоциклетный шлем, можно ли в нем зайти в храм? Ведь формально голова покрыта», «Нужно ли крестить рот, когда зеваешь? Моя бабушка так всегда делала», «Остеопат неожиданно для меня начал открывать чакры. Шокирована. Больше не ходить?», «Зачем батюшкам борода?», «Кому молиться о хорошей фигуре?», «Какую фразу сказать во сне, чтобы не одолевали темные силы?».

«Или, к примеру: "Как совместить молитвенное правило и супружеский долг?", "Как жить, если ты идиот?", "А переписка и чтение комментариев в соцсетях не является ли грехом празднословия?", "Может ли святой быть толстым? Или святые только худые?", "Если коты приходят, когда читаю Библию, нормально или прогонять?", "Кот проработал вместе со мной в церковной лавке. Грех или нет?", "На какой день необходимо отпевать кошку?", "Муж не хочет признавать, что я всегда права. Что делать?"», — поделился священник.

Еще некоторые из необычных вопросов: «Вот было три мужа. Любила. С кем воссоединюсь после смерти?», «Подскажите, пожалуйста, в постный суп грех добавлять кубики Магги?», «Если человек умер сегодня, можно ли завтра на службе молиться о нем как об усопшем?».

«Важно понимать, что эти вопросы не глупые и не тупые, как может показаться. Они милые и наивные — такие же милые и наивные, как их авторы, которыми по большей части является молодежь и подростки. Уверяю, каждый из нас, сталкиваясь с чем-то совершенно новым и неизведанным для себя, в начале пути задавал ровно такие же вопросы. И с уверенностью хочу сказать, что через два-три года просмотров моих прямых эфиров эти же самые люди задавали совсем другие вопросы: глубокие и серьезные», — заключил отец Владислав.

Ранее эксперты раскрыли, что необходимо сделать в огороде в последнюю неделю сентября.