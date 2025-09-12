Пермские триггеры: какие места в городе вызывают ужас у жителей

В Перми есть локации, которые вызывают у горожан недовольство, сообщил properm.ru. Редакция подготовила рейтинг некрасивых, неблагоустроенных или некомфортных зон города. В их число вошла центральная площадь Перми.

По информации издания, некоторые горожане не любят проводить время на главной площади Перми. Люди считают, что при проектировании не учитывали пустоты. В итоге на площади расположены фонтаны, а вблизи — здания в одном стиле, но горожане видят в этом хаос.

По данным издания, горожане не любят посещать продуктовую базу в Заостровке. В городе распространена информация, что на рынке можно приобрести запрещенные препараты. Там находится много мигрантов. Условия хранения овощей и фруктов не соответствуют санитарным требованиям, поэтому в знойные дни часто ощущается неприятный запах.

«Несколько лет назад там случилось страшное двойное убийство: мигрант, работавший грузчиком, лишил головы свою беременную жену, после расправился с ее отцом», — сообщил properm.ru.

По информации издания, в городе есть районы, где постоянно сохраняется неприятный запах. Предположительно, его источник — канализационные люки. Сотрудники регулярно извлекают из канализации бытовые вещи самого разного калибра: памперсы, матрасы, арбузы, тушки куриц. Горожан призывают быть бдительными, но количество мусора не уменьшается.

