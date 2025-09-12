Уши, Уборка и Перетычиха: как на карте России появились самые забавные названия

Одним из таких примечательных объектов является остров Уши. Согласно информации от краеведов, свое название он получил благодаря характерной форме, которая при взгляде сверху напоминает ушную раковину.

Не менее интересна история села Уборка, расположенного в Чугуевском районе. Населенный пункт находится на правом берегу реки Павловки. По словам старожилов, топоним напрямую связан с сельскохозяйственными работами прошлого, где «уборкой» называли процесс наведения порядка и завершения полевого сезона. По состоянию на лето 2024 года в селе проживало более 700 человек, включая 55 детей.

На севере края, в Тернейском районе, расположилась деревня с говорящим названием Перетычиха. Как утверждают лингвисты, происхождение топонима связано с местным диалектом и, вероятно, обозначает место пересечения транспортных путей или водных потоков. Если в начале 2000-х годов здесь фиксировалось около 300 жителей, то к 2010 году их число сократилось до 235 человек.

«Эти причудливые названия — отражение сложной и многослойной истории Приморского края, влияние разных культур и географических особенностей, курьезы и ирония судьбы», — сообщил vostokmedia.com.

