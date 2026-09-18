Мейн-кун на выборах: кот Кимчи стал самым необычным «наблюдателем» в Наро-Фоминске
REGIONS: жительница Наро-Фоминска посетила участок № 1768 с рыжим котом
Фото: [max.ru/channel_nasha_nara]
В день голосования участок № 1768 в Наро-Фоминске привлек внимание не только высокой явкой. Самым заметным «наблюдателем» здесь оказался годовалый рыжий мейн-кун Кимчи, сообщил REGIONS.
История началась с утренней прогулки. Хозяйка кота, местная жительница Елена, выгуливала питомца и решила по пути исполнить гражданский долг. Оставить животное на улице она не рискнула, а брать его в кабинку было неудобно. Впервые оказавшись в людном месте, Кимчи разволновался — об этом говорили его большие янтарные глаза.
Выручили волонтеры Подмосковья, дежурившие на участке. Пока Елена заполняла бюллетень, они взяли кота под опеку: гладили, успокаивали, угощали лакомствами.
«Он такой спокойный и благородный, настоящий джентльмен!» — с улыбкой отмечали волонтеры, окружившие мейн-куна заботой.
Фото: [max.ru/channel_nasha_nara]
Очевидцы рассказывали, что пушистый гость держался с достоинством — с важным видом осматривал помещение, точно член избирательной комиссии, контролирующий ход процесса.
Голосование на выборах в Наро-Фоминске и других муниципалитетах Подмосковья продлится до 20 сентября.
Ранее сообщалось, что молодожены стали первыми избирателями на участке в Видном 18 сентября.