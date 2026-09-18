Мейн-кун на выборах: кот Кимчи стал самым необычным «наблюдателем» в Наро-Фоминске

В день голосования участок № 1768 в Наро-Фоминске привлек внимание не только высокой явкой. Самым заметным «наблюдателем» здесь оказался годовалый рыжий мейн-кун Кимчи, сообщил REGIONS.

История началась с утренней прогулки. Хозяйка кота, местная жительница Елена, выгуливала питомца и решила по пути исполнить гражданский долг. Оставить животное на улице она не рискнула, а брать его в кабинку было неудобно. Впервые оказавшись в людном месте, Кимчи разволновался — об этом говорили его большие янтарные глаза.

Выручили волонтеры Подмосковья, дежурившие на участке. Пока Елена заполняла бюллетень, они взяли кота под опеку: гладили, успокаивали, угощали лакомствами.

«Он такой спокойный и благородный, настоящий джентльмен!» — с улыбкой отмечали волонтеры, окружившие мейн-куна заботой.

Фото: [ max.ru/channel_nasha_nara ]

Очевидцы рассказывали, что пушистый гость держался с достоинством — с важным видом осматривал помещение, точно член избирательной комиссии, контролирующий ход процесса.

Голосование на выборах в Наро-Фоминске и других муниципалитетах Подмосковья продлится до 20 сентября.

Ранее сообщалось, что молодожены стали первыми избирателями на участке в Видном 18 сентября.