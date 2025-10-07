Первоклассница из Подмосковья поздравила Путина с днем рождения стихами
REGIONS: первоклассница из Подмосковья Камилла Корытко поздравила Путина стихами
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Шестилетняя жительница Серебряных Прудов Камилла Корытко поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщил REGIONS. Школьница посвятила российскому лидеру стихотворение.
Бабушка девочки рассказала, что школьница приняла самостоятельное решение записать видеопоздравление ко дню рождения президента.
«С президентом у нас особая история. Еще совсем маленькая, в ходунках, Камилла, когда видела президента по телевизору, могла час слушать, не шевельнется. У нее мечта встретиться с Владимиром Владимировичем», — рассказала бабушка девочки.
Бабушка девочки рассказала, что в прошлом году помогала внучке отправить сообщение на прямую линию президента. Бабушка писала под диктовку девочки. Камилла пригласила российского лидера в гости в свой родной город. Девочка назвала его лучшим президентом всех времен и народов.
Бабушка девочки рассказала, что любовь к поэзии и истории родной страны у девочки проявлялась постепенно. Сначала девочка в преддверии разных праздников учила стихотворения. Когда начала подрастать, бабушка начала рассказывать о Великой Отечественной войне. Со временем Камилла выучила «Балладу о матери».
По информации издания, на протяжении двух лет юная жительница Подмосковья принимает участие в творческих конкурсах. На всероссийских и международных фестивалях девочка уже завоевала четыре диплома лауреата искусств. Она цитировала многих классиков, в том числе Пушкина и Дементьева.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил президента России с днем рождения.