Губернатор Подмосковья на ПМЭФ обсудил развитие бизнеса с российско-германской внешнеторговой палатой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями российско-германской внешнеторговой палаты во главе с Маттиасом Шеппом в рамках ПМЭФ. Участники обсудили развитие компаний с германскими инвестициями, вложения в логистику и промышленный ремонт.

«Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме. Ценим, что даже в непростых условиях наши партнеры сохраняют присутствие в регионе и продолжают развивать свои предприятия», – сказал губернатор.

По его словам, в ходе форума были построены дальнейшие планы по развитию их бизнеса, в том числе в рамках проекта «Мастерлока». Компания повышает надежность техники и восстанавливает критически важное импортное оборудование. Она специализируется на мобильном ремонте, восстановлении и механической обработке оборудования на месте эксплуатации, разрабатывает и выпускает уникальные станки и инструменты. Это сокращает сроки простоя техники и уменьшает зависимость от импортных сервисов. В Подольске у нее действует производственно-складской комплекс площадью 1,3 тыс. кв. м, там работают более 20 человек.

Теперь компания планирует расширять технологическую базу в регионе, для этого она подбирает оптимальную площадку на территория особой экономической зоны или готовые цифровые промышленные коворкинги формата Light Industrial.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.