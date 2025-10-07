Губернатор Подмосковья поздравил президента России с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сегодня главе государства исполнилось 73 года.

«Жители Подмосковья гордятся своим лидером — человеком, который укрепляет суверенитет государства, защищает интересы России и делает все для ее устойчивого развития», — заявил губернатор.

По словам Воробьева, Путин отстаивает ценности, близкие каждому гражданину России, — это семья, дети, вера, любовь к ближнему, уважение к старшим.

Также губернатор поблагодарил президента за внимание и поддержку Подмосковья. Он отметил, что каждый запрос находил у главы государства понимание и отклик.

«Благодаря такой поддержке мы реализуем масштабные проекты, которые делают Подмосковье сильнее и лучше: строим современные школы и больницы, запускаем передовые производства, внедряем цифровые технологии, помогаем нашим бойцам и их семьям», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы с днем города.