Первые снегири замечены на рябине в Кубинке: орнитолог назвал причины ранней миграции птиц

Орнитолог Вадим Мишин опроверг в беседе с корреспондентом REGIONS распространенный миф, что снегири — это предвестники приближения ранней зимы.

Фотограф Елена Швыдун, проживающая в Кубинке, опубликовала в своем телеграм-канале кадры снегирей. Она рассказала, что птицы были замечены на рябине. В нынешнем году урожай ягод большой, что не остается незамеченным для снегирей.

Орнитолог Вадим Мишин отметил, что снегири — кочующие птицы. В летний период дефицита корма в лесах не наблюдается, поэтому птицы редко прилетают в населенные пункты. Однако в начале осени ситуация меняется. Из-за истощения лесных ресурсов птицы вынуждены искать новые источники пропитания. По этой причине снегири мигрируют. Они прилетают к плодовым деревьям.

По словам эксперта, птицы вынуждены покидать привычные места обитания раньше обычного по причине неурожая или изменения погодных условий в местах их проживания. Орнитолог напомнил, что горожане могут помогать птицам пережить холода. Снегири питаются сушеными ягодами и фруктами, нежареными семечками и дробленым арахисом.

«Такая забота поможет пернатым легче пережить долгую зиму и еще не раз порадовать нас своим ярким оперением», — добавил эксперт.

