Предвестники жуткой бури? Поведение птиц взбудоражило жителей Приморья

Жительница Приморского края сняла полет птиц на видео, на котором видно черное небо. Стаи птиц кружат в воздухе. Беспокойное поведение вызвало опасения у горожанки. Приморцы отметили, что животные нередко предчувствуют изменения в синоптической обстановке. Они предположили, что волнение птиц связано с приближающимся циклоном.

По информации издания, в регионе, действительно, фиксируют изменения погодных условий. В Артеме, где девушка сняла видео с птицами, ветер раскачивает деревья. На территории детской площадки от порыва ветра упал большой солнцезащитный зонтик. Никто не пострадал. По словам горожан, ветер усиливается. Люди ощущают похолодание.

«Стало прохладнее, потом услышала грохот. Оказалось, зонт упал», — рассказал местная жительница.

Населенный пункт находится недалеко от Владивостока. В центральном городе Приморского края на данный момент порывистый ветер не наблюдается. Он усилился, но не критично. Обстановка в городе контролируемая. Ветер лишь раскачивает деревья.

Ранее синоптик Ильин рассказал, что первые заморозки в Подмосковье ожидаются уже в выходные.