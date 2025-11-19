Пес-знаменитость с вольным образом жизни: как спаниель из Наро-Фоминска стал любимцем горожан и героем вирусного фото

Жители Наро-Фоминска обсуждают фотографию, выложенную хозяйкой одной из собак, сообщил REGIONS. Во время дискуссии выяснилось, что персонаж снимка — местная знаменитость. Спаниель не раз привлекал внимание горожан своим дружелюбием и активностью.

По информации пользователей, на фотографии зафиксирован момент объятий двух собак. Они встретились на улице Головинa.

«Да, именно обнялись! Малыш положил свою голову на плечо спаниелю, а тот прижался к нему всем телом. Казалось, они встретили потерянного родственника или друга, которого не видели целую вечность», — прокомментировала Анна.

По информации издания, фото быстро завирусилось в Сети. Оно собирает положительные комментарии. Многие горожане рассказали, что уже встречались со спаниелем. Собака ведет вольный образ жизни. Один из пользователей предположил, что хозяева пса живут в районе парка Воровского.

Автор фотографии рассказала, что спаниель некоторое время составил компанию ей и питомцу во время прогулки. Потом он куда-то убежал. Женщина предположила, что пес побежал к хозяевам. Одна из местных жительниц в комментариях написала, что недавно встретила спаниеля возле хореографической школы.

