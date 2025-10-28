Пешеходная улица Перми перегружена припаркованными автомобилями

Знаменитая пермская улица, которая раньше была исключительно прогулочной, теперь перегружена припаркованными автомобилями, сообщил properm.ru. Корреспондент издания прошел по улице, чтобы рассказать об актуальной ситуации в городе.

По информации издания, в Министерстве транспорта Прикамья проинформировали о работе над представлением приоритета пешеходам. Планируется, что автомобильное движение сохранится только на одном участке. Власти Перми заявили, что изменения произойдут после завершения реконструкции исторических зданий.

Корреспондент рассказал, что в настоящее время автомобили припаркованы по обеим сторонам улицы. По его мнению, за авто проблематично заметить исторические здания. Некоторые зоны так и не благоустроены. Например, на улице планировали открыть детскую площадку, но появились проблемы с финансированием. В 2011 году в преддверии фестиваля «Белые ночи» открыли торговые павильоны с сувенирами.

«Уже в 2013 году павильончики остались в запустении», — сообщил properm.ru.

По информации издания, в настоящее время проходит реконструкция исторических зданий, расположенных на «Пермском Арбате». Реставрация домов продолжается не первый год. На ул. Пермская, 86 строится элитный жилой комплекс.

