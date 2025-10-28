Игорь Брынцалов: бюджет Подмосковья в 2026–2028 годах сохранит социальную направленность

Бюджет Подмосковья в 2026–2028 годах сохранит социальную направленность, сообщили в Московской областной думе. Проект бюджета будет рассмотрен в региональном парламенте на текущей неделе.

«Важнейшая составляющая бюджетной политики – предоставление мер социальной поддержки более чем 2,5 млн жителям Подмосковья», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В первую очередь, это государственные программы в сфере здравоохранения, образования и социальной политики. Планируется, что объем расходов по ним в 2026 году составит более 560 млрд руб.

«Все социальные обязательства перед нашими жителями будут выполнены», – подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшие в результате атаки дрона в Красногорске получат выплаты.