Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин может не всегда по-доброму относиться к кому-либо из коллег. Однако он не позволит себе проявлять неуважительное поведение. По мнению Пескова, даже самого «жалкого главу» государства российский лидер ни разу не назвал таким образом.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин», — отметил Песков.

ТАСС подготовил материал, в котором опросил публичных лиц России относительно их отношения к провокационным пиар-кампаниям американских политиков. Дмитрий Песков разделяет позицию, согласно которой в большой политике должны сохраняться определенные нормы приличия.

Дмитрий Песков назвал скандал вокруг французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo ситуацией, которая выходит за рамки приличия. Публикация карикатуры на пророка Мухаммеда, по мнению Пескова, — это международный кризис СМИ. Даже если закон не запрещает размещение подобных материалов, важно не забывать о нравственности.

Ранее британский политик заявил об ощущениях Трампа: российский лидер Путин выставил президента США дураком.