Трамп считает, что Путин выставил его дураком, заявил Фарадж

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин выставил его дураком. Такое мнение лидера Америки раскрыл британский политик Найджел Фарадж. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа, Дональд Трамп испытывает личную обиду на Владимира Путина. Британский политик, считающийся союзником экс-президента США, в интервью Bloomberg сообщил, что Трамп полагает, будто российский лидер сумел его переиграть и выставить в невыгодном свете.

Фарадж отметил, что, несмотря на оказываемое давление, Трамп разочарован отсутствием желаемого результата в отношениях с Москвой. Политик добавил, что ранее надеялся на способность Трампа добиться компромисса между Россией и Украиной по аналогии с ближневосточными перемириями. Однако теперь он вынужден признать, что эти ожидания не оправдались, назвав Путина «очень плохим парнем».

