Петарды под ноги и смех в ответ: что известно о выходке подростков в Кемерове, взбудоражившей соцсети?

По информации издания, об инциденте проинформировали очевидцы. Они рассказали, что в воскресенье, 30 ноября, компания подростков кидала недалеко от людей петарды. Горожане реагировали по-разному. Так, петарда упала практически у ног пожилого мужчины. Он испугался. Однако подростки отреагировали на испуг смехом. Очевидцы рассказали, что ребята убежали.

Очевидец сообщил, что подростки также бросали петарды на проезжую часть. Местный житель зафиксировал момент на видео: молодые люди поджигали петарды и бросали их под колеса автомобилей. Он отметил, что лица нарушителей общественного порядка попали на видео. Кроме того, есть фото ребят. Пост активно набирает просмотры. Горожане оставляют преимущественно негативные комментарии. Они призывают молодых людей быть более уважительными. Родителей просят проводить с детьми профилактические беседы.

