Подростковая банда атаковала электричку в Подмосковье: что известно о громком ЧП на ж/д

Инцидент на станции Монино в Мытищах перерос стандартный акт вандализма — группа подростков не просто разбила окна и двери электропоезда, но и выстрелила в сотрудника. Эти и другие детали происшествия выяснил REGIONS .

По предварительной картине произошедшего, банда хулиганов вскрыла заднюю кабину электропоезда ради огнетушителей. Помощник машиниста, попытавшийся пресечь разрушения, получил выстрел в лицо из предмета, похожего на пистолет, и атаку перцовым баллончиком, что привело к отмене рейса. Сам пострадавший обратился в полицию. На данный момент часть вандалов задержали в рамках возбужденного уголовного дела — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Психолог Илья Ахмедов видит в этом случае классический пример групповой самоидентификации подростков через разрушение.

«Молодые люди стремятся понять, кто они есть, и часто делают это через взаимодействие с группами сверстников. Банды могут стать для них способом самоидентификации, где они находят поддержку и одобрение. В такой группе подросток может почувствовать себя значимым и важным, что особенно ценно в условиях, когда они могут испытывать неуверенность в себе», — рассказывает Ахмедов.

Однако психологические доводы о подростковом периоде не избавляют от ответственности. Так, адвокат Алексей Цыганов добавил, что подростки, совершившие нападение, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», где наказание варьируется от штрафа до 40 000 ₽ до обязательных, исправительных работ или ареста (ответственность с 16 лет). Также возможно привлечение по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия… группой лиц на железнодорожном транспорте», максимальное наказание по которой — до 7 лет лишения свободы (ответственность с 14 лет). Если виновные не достигли 14 лет, их могут поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Помимо этого, родители могут быть оштрафованы на сумму до 500 ₽ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что вандалы в Прокопьевске повредили портреты легендарных космонавтов.