Певица за пределами Москвы, а документ не подписан: как решается квартирный спор Долиной

Покупатель апартаментов, принадлежащих народной артистке России Ларисе Долиной и расположенных в престижном районе Хамовники, Полина Лурье инициировала судебный процесс о принудительном выселении прежней владелицы. Данную информацию в комментарии агентству РИА Новости подтвердила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы истицы.

По информации издания, в пятницу, 9 января, адвокат Лурье вместе с новой собственницей столичной недвижимости встретились с представителем певицы. Они осмотрели квартиру, однако не смогли подписать документ. Без него новая собственница не имеет право заселиться. Предположительно, до 20 января певица Долина будет находиться за пределами Москвы. Ее представитель не обладает юридическим правом подписывать такие документы.

Адвокат Свириденко рассказала, что в службу судебных приставов подано заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом.

«Ждем постановления о возбуждении», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на певицу Долину общественник подал в прокуратуру из-за пруда в загородном доме Подмосковья.