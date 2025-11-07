Пикник для духов? Кто и зачем оставляет в лесах Балашихи ритуальные наборы с вином и деньгами

Известный специалист в области парапсихологии и эзотерики, участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Инесса Алиева в комментарии для REGIONS дала объяснение находке, обнаруженной в лесопарке Балашихи.

Прогуливаясь с собакой по Озерному лесопарку в Балашихе, местный житель сделал необычную находку на берегу озера Марьино. На земле, на аккуратно постеленной белой скатерти, был разложен странный набор: бутылка вина, виноград, яблоки и несколько монет. Об этом случае сообщил телеграм-канал «В Балашихе|Все новости».

Сначала мужчина предположил, что это следы чьего-то пикника, однако место показалось ему слишком безлюдным и неуютным для подобного отдыха. Это навело его на мысль о ритуальном подношении потусторонним силам. Мнение очевидца поддержали подписчики канала, которые также отмечали, что нередко встречали в лесах под Балашихой подобные дары в виде еды и денег, хотя подробностей о происхождении этих ритуалов никто не знал.

Эксперт Алиева подтвердила, что таким способом люди, верящие в мистику, действительно обращаются к высшим силам, сопровождая свои просьбы символическими дарами.

«Такие подношения обычно делают мастера-практики, которые работают со стихиями. Это ведическое, скандинавское направление. Дары обычно включают вино, что-то приятное на вкус. Если человек просит о чем-то хорошем, то продукты могут быть исключительно белого цвета: молоко, рис, зефир. Обычно все это оставляют возле деревьев, где есть некое «место силы», — рассказала REGIONS Инесса.

Эксперт не рекомендует есть продукты, найденные в лесах, и забирать любые предметы.

Ранее сообщалось, что раскрыт секрет странных следов «оборотня» в подмосковных лесах.