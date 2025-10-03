Раскрыт секрет странных следов «оборотня» в подмосковных лесах

Жители Подмосковья все чаще находят в лесах следы, от которых стынет кровь: крупные, с отпечатками когтей и лап, но при этом в длину с человеческую ногу. Фотографии таких отпечатков активно появляются в соцсетях из районов Волоколамска, Шаховской, Можайска, Звенигорода и даже Шатуры. Издание REGIONS вместе с охотником и путешественником Сергеем Лысенко выяснило , кому на самом деле принадлежат загадочные отметины.

По словам опытного охотника из Коломны, единичные случаи захода бурых медведей из соседних Тверской и Смоленской областей в глухие северо-западные округа Подмосковья теоретически возможны. Их можно было бы заметить в районе Торжка, но по Московской области косолапые обычно не разгуливают.

По версии охотника, главный секрет раскрывается в шкафах у некоторых местных жителей. Оказывается, сегодня любой желающий может заказать в интернете специальные ботинки-насадки, которые оставляют на земле идеальный отпечаток медвежьей лапы.

«Он надевает их и ходит по угодьям в Шатурском округе. И потом в интернете люди пишут: „О! Медведь завелся в Подмосковье!“ А это не медведь, это просто сапоги со следами, имитирующими лапы зверя», — с улыбкой признался Сергей.

Эта мистификация, по словам охотника, — не просто розыгрыш. Таким нехитрым способом некоторые активисты в туристических районах целенаправленно создают легенды о диком хищнике. Их цель — отвадить многочисленных грибников, туристов и отдыхающих от любимых локаций, чтобы сохранить природный покой и уменьшить антропогенную нагрузку на лес.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе сняли на видео загадочного зверя.