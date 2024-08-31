Пьяный мужчина угнал машину скорой для поездки за спиртным в Забайкалье

В Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за новым запасом спиртного. Об этом сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Речь идет о 26-летнем парне из Каларского округа Забайкальского края. Будучи пьяным, он пробрался на территорию городской больницы и угнал автомобиль скорой медицинской помощи. Цель угона заключалась в том, чтобы съездить в магазин и докупить алкоголь.

Пьяного нарушителя задержали в дороге. Информации о том, как и когда его будут судить, нет, однако известно, что хулигану грозит до пяти лет лишения свободы. До этого житель Забайкалья также уже был судим.

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