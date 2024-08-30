Авто.ру составили рейтинг доступных иномарок, любимых у москвичей. Об этом сообщили в самой компании в пятницу, 30 августа.

Там рассказали, что самым массовым на вторичном рынке остается сегмент тех автомобилей, стоимость которых не превышает миллион рублей. Фактически, доля именно таких машин составляет больше 60% на рынке.

За отчетные восемь месяцев лидерами в этом сегменте стали японские машины (это около половины от общего числа), немецкие (19%) и южнокорейские (оставшиеся 18%). Так, названы и сами автомобили — это «Форд Фокус» от 2004 до 2011 года выпуска, «Хендай Солярис» 2010–2014 годов выпуска, «Форд Фокус» от 2011 до 2015 года выпуска, «Мазда 3» от 2006 до 2009 годов выпуска и «Фольксваген Поло» от 2009 до 2015 годов выпуска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные освободили сразу несколько населенных пунктов в ЛДНР и Харьковской области.