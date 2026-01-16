Пять шагов от бюджета до нуля: как прожиточный минимум в Сургуте растворяется на связи и проезде

После покупки основных продуктов, оплаты коммунальных услуг, мобильной связи и интернета у жителя Сургута, получающего прожиточный минимум, останется 2 191 руб., сообщил muksun.fm. Корреспондент напомнил, что в регионе зимой фиксируют сильные морозы. Денег на качественную одежду уже не останется.

По информации издания, с 1 января 2026 года в ХМАО официально вырос прожиточный минимум. В каждом регионе установлены свои тарифы. Для трудоспособного населения в ХМАО прожиточный минимум составляет 24 091 руб. Корреспондент проанализировал возможные расходы среднестатистического горожанина.

По данным издания, 1,5 тыс. руб. придется отдать за интернет и мобильную связь. Учитывая, что минимум рассчитан для трудоспособного населения, корреспондент при анализе учел стоимость проезда — в месяц в рабочие дни на расходы понадобится 2200 руб. Общая сумма только на эти расходы составила около 3-4 тыс. руб. — пятая часть от прожиточного минимума без учета подписок.

По информации журналиста, денег не хватит для того, чтобы отдохнуть после работы или приобрести качественную теплую одежду. Нижняя планка для теплой куртки — 10–15 тыс. руб., для зимних ботинок — 5–8 тыс. В сумме экипировка «с головы до ног» потребует около 25–30 тыс. руб. Это означает, что для единовременной траты в 24 тыс. руб. необходим предварительный период накопления, растянутый на несколько месяцев.

«В любом северном городе главный затык — это овощи, фрукты и другие скоропортящиеся продукты. Цены на них могут быть в 2–5 раз выше, чем в более теплых или легкодоступных для транспорта регионах. Даже несмотря на то, что ХМАО по сути является главным нефтяным регионом РФ, надбавки там всегда были и будут очень приличные, и ими пытаются несколько нивелировать ценовую разницу в магазинах между более логистически удобными городами и севером» — прокомментировал финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» — Алексей Кричевский.

Ранее сообщалось, что после оплаты ЖКХ и проезда у тюменца остается 2654 руб. от прожиточного минимума.