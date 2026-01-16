Цифры против реальности: как 11 тыс. «свободных» рублей из прожиточного минимума растворяются, не доходя до кошелька
После оплаты ЖКХ и проезда у тюменца остается 2654 руб. от прожиточного минимума
Фото: [Медиасток.рф]
Финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский высказал мнение, что нормально жить на прожиточный минимум невозможно, сообщил nashgorod.ru.
Эксперт считает, что 20 тыс. руб. может хватить для жизни на протяжении месяца, однако человеку придется сильно экономить.
«Конечно, нормально жить на прожиточный минимум невозможно. Но потому он и называется прожиточным минимумом, так как это действительно минимальная сумма для того, чтобы свести концы с концами и допустить лишних трат там не получится — что на юге страны, что на севере, — считает финансовый эксперт, автор телеграм-канала „Экономизм“ Алексей Кричевский.
Корреспондент «Нашего города» провел собственный анализ. Прожиточный минимум для трудоспособного тюменца составляет 20 644 руб. Перечень основных продуктов и их стоимость означает, что на питание горожанин должен выделить 9 500 руб. Теоретически у него останется 11 тыс. руб.
По данным журналиста, после оплаты коммунальных услуг, интернета и мобильной связи у человека останется 2654 руб. В перечень расходов вложена стоимость проезда в городе при учете, что горожанин пользуется общественным транспортом с понедельника по пятницу.
По информации издания, денег на посещение стоматологии, лечение или отдых не останется. Не получится заложить в бюджет и другие растраты, например, подарки близким на праздники. Сложнее тем, кто вынужден арендовать жилье. По данным Авито, снять однокомнатную квартиру в Тюмени с мебелью можно минимум за 12-15 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составит 16 288 руб.