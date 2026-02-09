Не снеговик, а змея: почему балашихинская «снежная рептилия» поразила жителей реалистичностью

По словам жителей, невероятное сходство с рептилией создают два фактора: во-первых, снежный объект эффектно висит на ветке, в то время как вокруг нет других заметных снежных наростов, что создает эффект изолированности. Во-вторых, солнечный свет падает таким образом, что подчеркивает естественные контуры и изгибы «змеиного» тела, добавляя реалистичности.

Стоит сказать, что лепка змей из снега — давняя зимняя традиция в Подмосковье, наряду с созданием снеговиков, драконов или крепостей. Однако, как подметили горожане, балашихинский «удав» уникален тем, что его создала сама природа, без участия человека, при этом соблюдая все анатомические пропорции, характерные для живого существа.

«В лучах заходящего солнца кристаллики снега блестят, как чешуя, да и держится снег на ветке вопреки законам физики. Только настоящая рептилия способна удержаться на таком тонком прутике и не сорваться вниз», — комментируют очевидцы.

