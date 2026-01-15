Пламя на обочине в темноте: в Красноярске за минуты на ходу сгорела машина

В местных телеграм-каналах появилась информация, что в Красноярске на ходу загорелось авто, сообщил prmira.ru. Редакция обратилась за официальными комментариями к сотрудникам МЧС.

В местных телеграм-каналах появилось видео. На нем видно, как из кузова автомобиля, стоящего вдоль трассы у обочины, пылает пламя. На улице еще темно. Позже появилось видео, где пламя уже ликвидировано. Возле кузова были замечены сотрудники МЧС. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел на улице Дубровинского.

«ПМ» обратился за комментариями в МЧС. В региональном ведомстве подтвердили информацию с единственным уточнением — возгорание произошло на улице Ломоносова. Водитель успел своевременно покинуть транспортное средство. О пассажирах не сообщается. Известно, что никто не пострадал.

По данным ведомства, на данный момент причина возгорания не установлена. Специалисты проведут необходимые экспертизы. Инцидент произошел в четверг, 15 января. К обочине прибыли пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Площадь возгорания достигла 3 кв. м. На устранение ушло около 30 минут.

