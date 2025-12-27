Цепная реакция на льду: грузовик на склоне в Японии стал причиной массового ДТП с 56 автомобилями и пожаром

ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на 27 декабря в японской префектуре Гумма, сообщило РИА Новости со ссылкой на новостную службу телеканала NTV.

По информации СМИ, большой грузовик следовал по трассе Канэцу в районе города Минаками. Автомобиль занесло и он встал. За грузовиком ехали легковые автомобили, которые врезались в авто. В результате столкновения начался пожар.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло за поворотом на склоне. По этой причине водители не могли видеть, что произошло, и продолжали путь. После аварии движение в обе стороны было остановлено. По данным TBS News, появились предварительные данные о пострадавших — погибла 77-летняя женщина.

По данным СМИ, 21 человек получил травмы, которые медики оценили как легкие. В тяжелом состоянии госпитализировали пять человек. Правоохранители предполагают, что причиной ДТП стала гололедица. Версию будут проверять в ходе расследования. Загорелось не менее 10 автомобилей. Всего в масштабном ДТП было задействовано свыше 50 транспортных средств. На место происшествия прибыли экстренные службы.

