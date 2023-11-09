План о благоустройстве площади Ленина в Воскресенске стал поводом для раздора горожан

Глава Воскресенска Александр Запевалов проинформировал жителей в социальных сетях о реконструкции площади Ленина и анонсировал план работ. Многие горожане оставили негативные комментарии. В итоге люди начали ссориться друг с другом, сообщает newsnn.ru .

Глава Воскресенска написал, что удалил часть комментариев, потому что люди позволили себя оскорблять незнакомых горожан. Поводом для спора стала дискуссия, зачем город решил реконструировать центральную площадь имени Ленина.

«Вчера разгорелся жаркий спор. Вынужден был удалить всю ветку публичной дискуссии», — написал глава округа.

Люди начали писать об актуальных проблемах Воскресенска: многие дороги разрушены, а в некоторых домах до сих пор не проведен газ. Стоит в первую очередь выделить деньги на эти цели.

Александр Запевалов заверил, что проинформирован о всех проблемах. Местная власть постепенно решает проблемы. Деньги на благоустройство площади выделены из федерального бюджета, поэтому потратить их на другие цели город не имеет право.

Агрессию вызвал также тот факт, что город намерен перенести памятник Ленина в другое место, но на территории этой же площади.

«Это перенос не ради переноса. Это техническое решение», - пояснил глава Воскресенска

Глава объяснил, что монумент перенесут буквально на 50 метров, чтобы хватило места для строительства сцены.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников обратился с предложением захоронить тело Владимира Ленина.