Племянника экс-замглавы Пермского района арестовали по подозрению в убийстве

Основанием для задержания Алихана Бедрия, по информации источников, близких к следствию, стала его попытка договориться со свидетелем. После того как дело об убийстве его сестры было возвращено на новое рассмотрение, Бедрий, по данным оперативников, начал искать возможность повлиять на процесс. Он обратился к одной из знакомых погибшей Натальи Бедрий с просьбой выступить в суде с ложными показаниями, чтобы обеспечить себе алиби.

В судебной инстанции эту информацию подтвердили и добавили, что в начале 2026 года для рассмотрения этого резонансного уголовного дела, известного в Перми как «убийство женщины с татуировкой дракона», будет сформирована новая коллегия присяжных заседателей.

«Присяжные вынесли вердикт, по которому Бедрий был признан невиновным. Его сыну, Льву Бедрию, суд назначил принудительное лечение — он был назван следствием соучастником убийства. Основанный на вердикте оправдательный приговор обжаловали в Четвертый апелляционный суд прокуратура и представитель потерпевшего сына Натальи Бедрий», — сообщил properm.ru.

В конце 2023 года бесследно исчезла 48-летняя жительница Перми Наталья Бедрий, отличительной чертой которой была татуировка дракона на бритой голове. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в марте 2024 года в погребе дома ее брата. Правоохранительные органы оперативно выявили и задержали подозреваемых — ими оказались родной брат погибшей Артем Бедрий и его 23-летний сын Лев.

Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года Наталья пришла в гости к брату. За совместным распитием алкоголя вспыхнул давний конфликт, в результате которого отец и сын задушили женщину, а ее тело спрятали в подвале. Примечательно, что Артем Бедрий является племянником бывшего сити-менеджера и экс-заместителя главы администрации Пермского района Игоря Бедрия.

