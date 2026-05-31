Дача для питомца: эксперт рассказала, как обезопасить участок от побегов, травм и отравлений

Эксперт ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, как подготовить дачный участок к приезду домашнего питомца и обезопасить его от возможных угроз. По словам специалиста, на даче животное сталкивается с множеством внешних раздражителей — новыми запахами, растениями и инвентарем, поэтому подготовку лучше начинать заранее.

Чихринова посоветовала в первую очередь проверить периметр участка: забор, ворота и калитку. Даже небольшая щель, по ее словам, может стать для питомца лазейкой к побегу. Она рекомендовала закрыть все зазоры, при необходимости усилить нижнюю часть ограждения сеткой или углубить ее в грунт, а на калитку и ворота установить надежные фиксирующие замки. На больших участках эксперт предложила оборудовать закрытую зону у выхода — это снизит риск того, что животное выскочит на улицу, когда кто-то заходит на территорию.

В зоне выгула, добавила Чихринова, не должно быть торчащей проволоки, гвоздей, саморезов, стекла и строительного мусора. Отдельную опасность, по ее словам, представляют шланги, веревки и сетки: питомец может запутаться в них или проглотить часть материала. Электроинструмент и удлинители следует хранить в закрытом помещении, особенно если животное любит грызть провода. Ямы и открытые технические углубления, подчеркнула специалист, лучше засыпать, прикрыть прочным настилом или временно огородить.

Садовая химия, топливо, технические жидкости и лекарства, по мнению эксперта, безопаснее держать в закрытом шкафу или контейнере с плотной крышкой. Если участок обрабатывается химикатами, выпускать питомца гулять можно только после полного высыхания средства и по истечении времени, указанного производителем.

Чихринова также обратила внимание на ядовитые растения. Для собак и кошек наиболее токсичны лилии, наперстянка, дельфиниум, рододендрон, азалия, луковицы тюльпанов и нарциссов, клещевина, ландыш, самшит, гортензия и люпин. Из садовых культур, добавила она, опасность может представлять ботва картофеля и томатов. Если на участке есть незнакомые растения, эксперт посоветовала заранее их проверить или ограничить доступ к ним.

Место для отдыха питомца, по рекомендации специалиста, стоит выбирать вдали от парковки, мангала, мастерской и садовой химии — в полутени или с северной стороны дома. Лежанку, коврик или будку следует размещать на сухом ровном основании, защищенном от перегрева и сырости. Если животное остается на улице надолго, укрытие должно защищать от жары, дождя и ветра, но при этом хорошо проветриваться.

Миски для воды и корма, заключила Чихринова, нужно выбирать устойчивые и тяжелые, чтобы питомец не мог их перевернуть. Ставить их следует вдали от муравейников, компоста и мест скопления насекомых. В жару воду важно менять несколько раз в день, чтобы она оставалась свежей и прохладной.

