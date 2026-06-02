В Московской области торжественно открыли 3 детские площадки

1 июня в Московской области с праздничной атмосферой состоялось открытие 3 новых детских игровых площадок — еще один шаг в рамках масштабной программы по обновлению инфраструктуры для юных жителей региона.

Министерство благоустройства Московской области сообщает, что в 2026 году планируется модернизировать 436 детских площадок. На текущий момент активные работы ведутся на 25 адресах. В приоритете — объекты, чей срок эксплуатации достиг 7 лет и более, а также площадки с неустранимыми дефектами, создающими риски для безопасности детей.

Две новые площадки расположились в Орехове‐Зуеве: 1-я площадью 450 кв. м — в районе проспекта Черепнина (д. 3) и ул. Лопатина (дома 6, 6а, 6б, 4а, 4б), 2-я на площади 450 кв. м — на пересечении улиц Урицкого (дома 56, 54) и Пушкина (д. 14). Третья площадка открылась в городе Дедовске (г.о. Истра) по адресу: 1‐я Волоколамская ул., д. 60/4. Ее площадь — 150 кв. м.

