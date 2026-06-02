Губернатор Подмосковья отметил важность развития индустриальных парков
Андрей Воробьев: важно продолжать создавать индустриальные парки
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ежегодного обращения к жителям региона отметил важность развития индустриальных парков.
«Очень важно нам дальше продолжать создавать индустриальные парки, инвестблок у нас этим занимается. Приятно, что сегодня и на бумаге, и фактически в новых пяти индустриальных парках мы видим, как резиденты начали вкладывать средства и в лайт-индастриал, и в современные заводы. Это очень важно», - сказал Воробьев.
Он выразил благодарность флагманским предприятиям, в числе которых — «Радуга», РКК «Энергия», «НПО Машиностроения», «КТРВ».
Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уделяется особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса.
«Понятно, что сегодня много есть сложностей, ключевая ставка. Но, как и любое другое ремесло, бизнес — тернистая дорога. Мы лишь хотим сказать, что наша поддержка по направлениям и дальше будет продолжена», - заключил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе уделяется большое внимание борьбе с нелегальным бизнесом.