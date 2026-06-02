1 июня в Коломне открылся отремонтированный Центр детского творчества

В первый день лета в Коломне вновь распахнул двери обновленный Центр детского творчества, расположенный на ул. Девичье Поле. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание центра, возведенное в 1980 году, представляет собой 2-этажную постройку площадью почти 2 тыс. кв. м. Масштабная реконструкция прошла в рамках государственной программы Московской области и в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Главной целью работ стало создание максимально комфортной и безопасной среды для творческого развития и отдыха детей.

В ходе капремонта строители выполнили широкий спектр задач: заменили кровлю, утеплили фасад здания, обновили все инженерные сети и сантехническое оборудование, установили новые окна и двери, а также провели комплексный ремонт всех внутренних помещений.

