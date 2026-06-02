Губернатор Подмосковья: жители положительно оценили работу по сокращению алкомаркетов во дворах
Воробьев отметил положительный результат работы по сокращению алкомаркетов
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям региона рассказал о работе по сокращению числа алкомаркетов во дворах. По его словам, на это был большой спрос.
«Видим положительный и позитивный результат. Алкомаркетов по-прежнему немало, но все-таки наша задача — дальше с умом подходить так, чтобы они не были во дворах, на игровых площадках и так далее. В следующем периоде давайте тоже думать, как сделать их только в цивилизованных местах», - сказал Воробьев.
Он также подчеркнул важность борьбы с нелегальным бизнесом.
«Если это нелегальный бизнес, если это эстетически безнадежно устарело, если не платятся налоги, если не соблюдаются санитарные нормы — мы против такого ведения бизнеса. Поэтому ничего не мешает тем, кто имеет этот бизнес, трансформироваться и совершенно спокойно, легально работать», - заключил губернатор.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снижается уровень преступности.