Фонд капремонта в 2026 году восстановит 18 объектов культурного наследия Подмосковья

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Фонд капремонта Подмосковья в 2026 году восстановит 18 многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Капитальный ремонт объектов культурного наследия – это восстановление аутентичности подмосковных городов. Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. Мы допускаем к работам только лицензированных подрядчиков с доказанным опытом реставрации, а также квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремесел», - рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

По его словам, в планах — восстановление исторических зданий в Балашихе, Коломне, Королеве, Пушкино и Богородском округе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность расселения ветхого и аварийного фонда в регионе.

