Губернатор Подмосковья: работа общественного транспорта требует особого внимания

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям региона рассказал о работе общественного транспорта в Подмосковье.

«Есть Мострансавто — это порядка 10 тыс. автобусов, которые нужно обновлять. Кроме того, ни у кого не должно быть иллюзий — количество пассажиров, которое Мострансавто перевозит, растет. Это значит, что мы должны очень внимательно относиться и зимой (своя специфика), и летом к работе общественного транспорта», - сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе снижается число жалоб на работу общественного транспорта, и поблагодарил специалистов за работу.

«Очень важно и дальше расшивать те узлы в тех микрорайонах, которые заселяются. Это специфика нашего региона. Хочу водителей поблагодарить, всех, кто работает в этой сфере. Это сложная, важная, очень чувствительная работа для нашего региона», - сказал Воробьев.

Губернатор напомнил о соглашении с Москвой, в рамках которого регион передает столице маршруты в целях усиления работы общественного транспорта.

«Все, что пересекает МКАД, аккуратно передается Москве, чтобы усилить группировку автобусов, их качество», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что особого внимания требует строительство современных пешеходных переходов, лифтов и эскалаторов на станциях. Эти задачи на контроле, подчеркнул он.

