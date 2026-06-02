Выпадение волос можно замедлить: питание играет большую роль, чем многие думают

Выпадение волос часто связывают с возрастом и генетикой, но иногда проблема кроется в более решаемых вещах — например, в нехватке питательных веществ, пишет Men’s Health со ссылкой на диетологов и специалистов по выпадению волос. Диетолог Ким Явитц объясняет: при дефиците нутриентов волосяные фолликулы могут раньше выходить из фазы роста, и сами волосы начинают расти медленнее или обильнее выпадать.

Важны белок, биотин, цинк, омега-3, витамины C, A и E. Но специалисты предупреждают: еда помогает прежде всего тогда, когда есть дефицит. Если организм и так получает достаточно нужных веществ, лишние порции «для роста волос» чудес не сделают.

Среди лучших продуктов автор выделяет жирную рыбу — лосось, сардины, скумбрию. Они дают омега-3 и витамин D. Яйца содержат белок, биотин и витамины группы B. Болгарский перец полезен из-за витамина C, который участвует в выработке коллагена.

Также в списке — миндаль и другие орехи, семечки тыквы и подсолнечника, фасоль, ягоды, авокадо, йогурт, тофу, манго, устрицы и мясо. Все они дают разные элементы, нужные для кожи головы, фолликулов, кровотока и нормального роста волос.

Главный враг волос — жесткие диеты. Хирург Азиз Эльгинди отмечает, что при резком похудении организм отправляет ресурсы жизненно важным органам, а волосы остаются без «топлива». Так что для густоты иногда важнее не дорогая маска или бальзам, а нормальный, регулярный и полноценный рацион.