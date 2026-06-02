Проблемы с щитовидкой и гормональный сбой: о каких болезнях говорят тусклые волосы

Уход и салонные процедуры не всегда могут вернуть волосам блеск. Иногда причина может крыться в изменениях внутри организма. Это может быть сигналом о дефицитах, гормональных нарушениях или других проблемах со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог, косметолог, инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Почему волосы становятся тусклыми

По словам специалиста, тусклость волос почти всегда связана с комплексом биохимических и физиологических изменений в организме, которые затрагивают структуру волоса, его пигментацию и питание фолликулов. Она отметила, что этот процесс часто связан со снижением выработки меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. С возрастом ухудшается работа меланоцитов — клеток, которые производят меланин.

«Истощается пул стволовых клеток меланоцитов, и каждое последующее их поколение как копия с плохого ксерокса имеет все больше нарушений структуры и функции», — пояснила специалист.

Кроме того, страдают меланосомы — своеобразные транспортные системы, которые доставляют пигмент внутрь волоса. Когда их становится меньше, волосы постепенно теряют яркость и насыщенность оттенка.

Еще одним фактором врач назвала оксидативный стресс. Свободные радикалы повреждают клетки волосяных фолликулов.

«Причины — ультрафиолетовое излучение, загрязнение окружающей среды, стресс, курение, алкоголь и другие хронические интоксикации, — подчеркнула врач.

Проблемы с сосудами и хронические заболевания

Тусклость волос может быть связана и с ухудшением кровоснабжения кожи головы.

«Поступление питательных веществ, кислорода и гормонов уменьшается. Это связано с возрастными изменениями микроциркуляции и здоровья сосудов, иногда и спайностью сосудистого слоя дермы с апоневрозом черепа», — объяснила она.

Отдельную роль играет замедление метаболизма и синтеза кератина — главного строительного белка волоса. Это ослабляет стержень волоса, делает его более пористым, менее блестящим и тусклым, рассказала Мухина.

Как отметила врач, тусклость волос может говорить и о неправильном питании. Избыток сахара приводит к тому, что белки теряют эластичность, а питание волосяных фолликулов ухудшается.

На состояние волос могут влиять заболевания щитовидной железы, анемия, патологии желудочно-кишечного тракта и гормональные нарушения, добавила доктор.

Когда пора обратиться к врачу

По словам Мухиной, поводом для консультации специалиста являются резкое выпадение волос, повышенная ломкость, сильное сечение кончиков, зуд или покраснение кожи головы, внезапные изменения состояния волос без видимых причин.

«Диагностика может включать трихоскопию, анализы крови на гормоны, уровень железа, витаминов и микроэлементов, а также другие исследования по показаниям», — подытожила врач.

