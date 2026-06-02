Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям региона рассказал, как в Подмосковье развивается транспортная сфера.

«Тема чувствительная, большая. Вы знаете, что под руководством президента я не раз говорил на отчете, на обращении, что развитие Московского транспортного узла — это отдельная большая программа. И за это время введены крупные объекты — и ЦКАД, и реконструкция вылетных магистралей», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что при вводе ЦКАД стало понятно, что необходимо строить дополнительные бессветофорные узлы, и подчеркнул, что дорога должна работать максимально эффективно.

«Мы за это время сдали Мытищинскую хорду, Ярославку и Дмитровку связали — это концессионные проекты. Обход Октябрьского, президентский проект — весь юг, юго-восток сегодня чувствует изменения, по крайней мере нет города в этом направлении, который бы не отметил, что обход Октябрьского был очень заметным и важным событием в их жизни», - продолжил губернатор.

Воробьев добавил, что накануне в регионе был открыт предпоследний участок дороги ЮЛА. Это один из крупнейших концессионных проектов, завершить который планируется к 1 сентября.

«Важно, что дальше идет стыковка московского проекта. И, по сути, получается между МКАДом и ЦКАДом еще одна современная, удобная, скоростная, безопасная дорога, которая будет экономить время», - заключил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с вводом участка дороги ЮЛА было обеспечено бессветофорное движение по 23-километровому участку от Ленинского округа до Балашихи.