Рыбалка в Подмосковье в 2026 году: лучшие места для ловли, запреты и штрафы

Летом водоемы Подмосковья становятся местом притяжения для тысяч любителей рыбалки. В регионе можно рассчитывать на улов щуки, судака, окуня, леща, карпа и карася, однако выбирать место стоит с учетом особенностей каждого водоема. О том, где искать хороший клев и какие правила важно соблюдать в 2026 году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал опытный рыбак Анатолий Головин.

От Истринского водохранилища до Оки: где искать лучший улов

По словам Головина, одним из самых популярных мест среди рыбаков остается Истринское водохранилище. Здесь хорошо ловятся щука, судак, окунь и лещ, а разнообразный рельеф дна создает благоприятные условия для хищной рыбы.

«Истринское водохранилище многие считают одним из лучших мест в регионе. Здесь можно рассчитывать как на хищника, так и на мирную рыбу. Особенно интересна рыбалка ранним утром и вечером», — отметил эксперт.

Любителям речной рыбалки он советует обратить внимание на Оку в районе Серпухова и Каширы. В этих местах встречаются судак, жерех, голавль, лещ и крупный окунь. Хорошие результаты показывает и Москва-река, особенно на участках за пределами столицы.

Не теряют популярности и Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища. Здесь ловят щуку, судака, плотву и леща. Для семейного отдыха подойдут многочисленные платные пруды, где можно гарантированно поймать карпа, форель или осетра.

Какую рыбу можно поймать летом

Летний сезон считается одним из самых разнообразных по видам рыбы. В июне и июле активно клюют карась, карп, плотва и лещ. С наступлением жары лучше проявляют себя утренние и вечерние часы.

«Если говорить о хищнике, то летом чаще всего попадаются щука, судак и окунь. На спокойных водоемах хорошо работает ловля карпа и карася. Главное — учитывать погодные условия и правильно выбирать время выхода на воду», — пояснил Головин.

Эксперт добавил, что после окончания нерестовых ограничений традиционно возрастает интерес к рыбалке с лодок, что позволяет добираться до перспективных участков водоемов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Можанов ]

Штрафы и ограничения: что нужно знать рыбаку

Несмотря на начало летнего сезона, рыбакам важно помнить о действующих ограничениях. До 10 июня на большинстве водоемов Московской области сохраняется нерестовый запрет. В этот период разрешено рыбачить только с берега одной поплавочной или донной удочкой, используя не более двух крючков на человека.

После завершения запрета правила становятся менее строгими, однако сохраняются ограничения по объему улова. В сутки разрешается забрать не более 5 кг рыбы. Для отдельных видов установлены дополнительные лимиты: например, не более трех судаков или трех налимов и не более пяти щук.

За нарушение правил предусмотрены штрафы от 2 до 5 тыс. руб. с возможной конфискацией снастей и плавсредств. Более серьезная ответственность грозит за вылов редких и охраняемых видов рыб. В таких случаях сумма взыскания может достигать десятков тысяч рублей, а при крупном ущербе возможна и уголовная ответственность.

Специалисты напоминают, что перед выездом на рыбалку стоит заранее уточнить актуальные ограничения на конкретном водоеме, чтобы отдых не обернулся серьезными финансовыми потерями.

