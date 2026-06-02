Петр Карпович, Малиновая гостиная и «Щербаков 1908»: почему новая экскурсия в Коломне — это не только про сладости

В Коломне музейная фабрика пастилы объявила о запуске летнего сезона. Во вторник, 16 июня, для посетителей начнет работать новая познавательная театрализованная экскурсия под названием «Лето в Пастиле», сообщил REGIONS.

Гостей мероприятия, по информации организаторов, ждет погружение в атмосферу XIX века. Вместе с хозяином фабрики Петром Карповичем посетители побывают в пастильной мастерской, а также в колониально-бакалейном магазине купцов Чуприковых.

После интерактивной части, в ходе которой гости смогут узнать о технологии изготовления знаменитого лакомства, для них проведут обязательную дегустацию. Сладкое угощение предлагают запивать травяным чаем — эту часть программы организуют в Малиновой гостиной дома Чуприковых.

Особую атмосферу новой экскурсии создадут костюмы персонажей. Наряды выполнены из тканей коллекции «Щербаков 1908». Как уточнили организаторы, за воссоздание текстильного прошлого исторических российских фабрик, его аккуратную адаптацию и внедрение в сегодняшнюю культурную жизнь отвечает музейная лаборатория под названием «Городские ткани».

«На экскурсии вы узнаете не только об истории и секретах приготовления знаменитого лакомства фабричным способом, но и о семейных связях между коломенскими пастильными королями Чуприковыми и озерскими текстильными фабрикантами Щербаковыми, обнаруженными нашими научными сотрудниками при работе с архивными документами», — рассказывают в Музейной фабрике пастилы.

Эти же наряды, по информации организаторов, уже используются в спектаклях театра «Пастила». Речь идет о постановке «Бесприданница» по пьесе Александра Островского, а также о будущей июльской премьере — комедии «Тетушка Чарли», созданной по мотивам пьесы английского драматурга Брэндона Томаса. За возрождение текстильного наследия исторических российских фабрик, его адаптацию и внедрение в современную культуру отвечает музейная лаборатория «Городские ткани», добавили в музее.

Возрастной ценз — 6+

