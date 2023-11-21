Пневмония: причины и симптомы заболевания, способы профилактики

В зимний период времени увеличивается риск заболеть пневмонией, поэтому каждому человеку важно знать, как обезопасить себя, как вовремя выявить заболевание и как эффективно лечиться, сообщает rostovgazeta.ru .

Пневмония - заболевание, которое вызывают разные патогены. В любом из случаев настороженно стоит относиться к таким симптомам: появляется кашель, который сопровождается с болью в области груди, повышается температура. Пациент отмечает затрудненное дыхание. Есть и дополнительные симптомы, которые говорят о том, что пошла запущенная стадия болезни:

«Резкая слабость; Потеря аппетита; Боли в суставах; Расстройство желудка.»

Чаще всего человек заражается пневмонией от другого человека. В зимнее время россияне часто болеют простудой и обращаются в больнице - это главный источник распространения пневмонии. Чтобы не заразиться важно соблюдать простые правила.

Во-первых, вести здоровый образ жизни: не злоупотреблять спиртными напитками, следить за сбалансированным питанием, не курить и избегать даже пассивного курения. Главная рекомендация - гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

Во-вторых, не игнорировать кампанию вакцинации. Например, лучше сделать прививку от гриппа, т.к. пневмония часто бывает побочным эффектом гриппа.

В-третьих, соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и обрабатывать их спиртом, одевать маски в общественных местах. В доме делать качественную уборку и тщательно проветривать помещения.

В период массового заболевания стараться без необходимости не посещать общественные места.