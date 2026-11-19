Забота о пернатых, остающихся зимовать в мегаполисе, стала поводом для экологической акции. В ее рамках горожане мастерили для птиц домики и кормушки, а затем наполняли их семечками и другими угощениями. Всего в Северной столице развесили более 500 таких конструкций, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

О правилах помощи птицам в холода напомнил Александр Ходосок — председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. По его словам, в качестве корма лучше брать семена подсолнечника и злаки, а жареные, соленые и сладкие продукты стоит исключить. Есть и нюанс с размещением: кормушки следует вешать подальше от памятников, так как птичий помет способен повредить их поверхности.

«В Петербурге зимует около 50 видов птиц: синицы, сойки, дятлы, дрозды, свиристели и снегири. Подкармливать их важно правильно: в обычных условиях птицы находят корм самостоятельно, а помощь особенно нужна после снегопадов и в морозы, когда естественная пища труднодоступна», — объяснил парламентарий.

Тем временем коммунальные службы готовят петербургскую инфраструктуру к зиме. Один из этапов этой работы — осенний месячник по благоустройству, в ходе которого городские службы привели в порядок улицы, дворы, парки и скверы.

Ранее сообщалось, что в Ногинске похитили самодельную кормушку для птиц с синей крышей.