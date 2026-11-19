Мировые цены на кофе, которые еще недавно били рекорды и пугали кофеманов по всему миру, наконец начали остывать. Декабрьские фьючерсы на арабику просели примерно на 15% по сравнению с пиками сентября-октября, и это не случайное колебание, а закономерный ответ рынка на двухлетний перегрев.

Как объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, причина кроется в банальном замедлении спроса: когда сырье стоит слишком дорого, потребители начинают экономить, и биржевые котировки неизбежно реагируют на это охлаждение.

Однако расслабляться рано — над рынком навис климатический фактор в лице супер-Эль-Ниньо. Этот тихоокеанский феномен, при котором нагрев воды меняет воздушные потоки, традиционно бьет по сельскому хозяйству. Хотя Эль-Ниньо уже спровоцировал проливные дожди в Эквадоре, поставив под угрозу мировой урожай какао, с кофе ситуация пока выглядит стабильнее. Эксперт подчеркивает: 60% всего мирового кофе выращивают всего две страны — Бразилия и Вьетнам. Остальные игроки, будь то Эфиопия, Колумбия или Гватемала, занимают слишком малую долю, чтобы их локальные неурожаи обрушили глобальный рынок.

Сейчас, по словам Чантурии, биржа торгуется на нижней границе высокого ценового коридора — 278 центов за фунт арабики против 340 центов в сентябре. Это снижение на 10–15% за последние полтора месяца. Эксперт связывает это с тем, что пятилетний бум потребления в Юго-Восточной Азии наконец уперся в потолок покупательной способности, а производство начало догонять спрос. При этом климатическая турбулентность никуда не делась: Эль-Ниньо достигнет пика к декабрю 2026 года и пойдет на спад лишь к весне 2027-го, так что любые погодные аномалии в Латинской Америке могут мгновенно развернуть тренд.

В итоге для рядового потребителя картина двойственная. С одной стороны, биржевые цены на зеленое зерно начали снижаться, что дает надежду на стабилизацию стоимости в магазинах. С другой — в России этот тренд сильно смазан курсом валют, логистикой, которая подорожала на 40%, и стоимостью упаковки. Поэтому, несмотря на падение мировых котировок, розничная цена килограмма кофе в РФ все еще колеблется от 1350 до 2,7 тыс. рублей, а чашка в кофейне уверенно стремится к отметке в 300–350 рублей. Спрос в России охладился, но напиток остается крайне популярным, и рынок замер в ожидании: станет ли нынешнее снижение цен долгосрочным трендом или супер-Эль-Ниньо вернет кофе статус напитка для богатых.

Ранее сообщалось, что арабика подешевела на 25–30% из-за рекордного урожая в Бразилии.