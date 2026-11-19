Семь из 10 россиян ведут семейный бюджет, но далеко не все могут похвастаться финансовой подушкой. Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» назвал 10 вопросов, которые помогут проверить бюджет и встретить 2027 год без долгов.

По данным НАФИ и «Росгосстрах Жизнь», семейный бюджет ведут 70% россиян, а подушку безопасности минимум на три месяца имеют 34%. По опросу ВЦИОМ, 61% граждан стараются экономить, но перед праздниками щедрость берет верх: по исследованию Sokolov, треть россиян готова потратить на подарки до ₽20 тыс., 34% — от ₽20 тыс. до ₽50 тыс., каждый четвертый — еще больше, а 12% по опросу ДРТ и вовсе планируют занимать на праздник.

Чтобы в новом году не проснуться у разбитого корыта, Михаил Беляев предлагает оценить финансы по 10 вопросам:

Я трачу меньше, чем зарабатываю? Все поступления, включая детские выплаты, должны быть на виду, а расходы — не выходить за их пределы. Экономист напоминает, что не нужно строить из себя Ротшильдов или Масков и гнаться за красивой картинкой из телевизора — жить важно по средствам.

Сколько стоит месяц моей жизни? Картину трат дает наблюдение за бюджетом минимум в течение двух месяцев. Привычка постоянно перехватывать «трешку до зарплаты» загоняет в замкнутый круг, когда каждый новый месяц начинается с дыры в кармане.

Какие расходы пора урезать? Ревизия обычно начинается с неиспользуемой недвижимости, налогов на нее, платных банковских услуг и подписок: онлайн-кинотеатр за ₽499 в месяц за год съедает почти ₽6 тыс. Эмоциональные покупки также требуют паузы.

Сколько денег забирают долги? Общая сумма по кредиткам и рассрочкам помогает увидеть, без каких покупок можно было обойтись. Именно такие долги экономист советует закрывать в первую очередь.

Проверена ли кредитная история? Дважды в год в каждом бюро кредитных историй можно бесплатно получить отчет, чтобы убедиться в отсутствии чужих займов. Дополнительным щитом служит самозапрет на кредиты.

На сколько месяцев хватит заначки? Банк России ориентирует на 3–6 месяцев жизни, а Беляев считает достаточным резерв на два месяца базовых трат — без учета разовых расходов вроде ремонта забора. Такой запас греет душу и выручает при болезни или потере работы.

Знаю ли я условия своих вкладов? Ставки, сроки окончания договоров и правила досрочного снятия показывают, сохранятся ли проценты, если деньги понадобятся раньше срока.

Какие налоговые дела нельзя отложить? Имущественные налоги за 2025 год уплачиваются до 1 декабря 2026-го, а до 31 декабря еще можно подать декларацию на социальный вычет за 2023 год. Обязательные платежи стоит заранее привязать к конкретным выплатам.

Сколько можно потратить на Новый год? Людям со сдельной зарплатой экономист советует отложить декабрьский «конвертик» на январь, пока не придут первые выплаты нового года. Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко также рекомендует закладывать 5–10% резерва на внезапные праздничные траты.

Какие крупные покупки ждут в 2027 году? Планы вроде отпуска, учебы или ремонта легче осилить, если заранее определить их цену, вычесть уже отложенное и разделить остаток на количество месяцев до покупки.

Миллионером такой подход, возможно, и не сделает, резюмирует Беляев, но от роли банкрота в 2027 году точно убережет.