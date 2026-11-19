На стройплощадке побывали глава муниципалитета Михаил Соболев, депутат Госдумы Роман Терюшков и главврач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин. Для горожан эта дорога не просто очередная транспортная связка, а прямой путь к врачам — туда, куда люди едут с тревогой, температурой или маленькими детьми на руках. Поэтому ровный и понятный маршрут здесь ждут особенно сильно.



Готовность проезда уже достигла 51%. На площадке работают 47 человек и 14 единиц техники.



Рабочие уложили два слоя покрытия от дома №15 на Кузьминской улице до поликлиники, а также заасфальтировали отрезок от дома №5 до автостоянки. В ближайшие дни подрядчики уберут в короба провода вдоль дороги и перейдут к активному асфальтированию, если не подведет погода.



Участок у поликлиники планируют открыть до конца декабря — после этого решат вопрос с запуском временного общественного транспорта. Вдоль дороги также сделают тротуары, ливневку, 4 остановки и 63 парковочных места, из которых 31 отдадут пациентам.