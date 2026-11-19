Тихие дворы новосибирских многоэтажек превратились в эпицентр ночного шума. Жители домов на Вертковской, Титова, Ленина и соседних улицах массово сообщают о бессоннице: по ночам из квартир доносятся выстрелы, рев моторов и крики. Источником беспокойства горожане считают новую игру GTA 6, сообщил atas.info.

Своими наблюдениями поделились с редакцией Atas.info. Особенно тяжело приходится семьям с детьми. Сибирячка Мария А. пояснила, что покоя нет ни днем, ни ночью: малыш постоянно просыпается и плачет.

«Мы с мужем думали сначала, что соседи кого-то убивают. Слышали крики и громкие выстрелы через стену. Ходили к соседу, разбирались, просили не шуметь, а у него там толпа друзей и успокаиваться они не хотели», — заявила сибирячка.

По данным издания, то, что Новосибирск захлестнула волна подобных обращений, да и в других регионах страны ситуация выглядит похожей, вовсе не случайность. Новую часть GTA ждали долгих 13 лет — с момента выхода предыдущей игры серии фанаты довольствовались слухами, утечками и редкими официальными анонсами. В итоге премьера превратилась в событие почти национального масштаба: ради нее часть поклонников заранее спланировала свободное время. Кто-то оформил отпуск, кто-то взял отгулы, а некоторые, по всей видимости, дошли до больничного.

Ранее сообщалось, что доля запросов про GTA VI выросла в 2,5 раза в ноябре.