Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России» прошла 19 ноября в ФСК «Салют» при поддержке Красного Креста, Совета депутатов и Общественной палаты. За день к инициативе присоединились 130 человек, собрав 48,6 литра крови, а 13 жителей впервые решились стать донорами.



Среди тех, кто поделился частичкой себя, оказались сотрудники ДКБА, ХМСЗ, «Салюта», городской больницы, школ и вузов — врачи, инженеры, рабочие, педагоги и студенты. Пока участники восстанавливали силы за чашкой теплого чая со сладостями и получали памятки, волонтеры бережно сопровождали каждый шаг.



Как отметила Галина Киселева, в 2026 году в донорских акциях города поучаствовали 1322 человека, а следующая встреча запланирована на февраль 2027-го. Разные судьбы и профессии в такие дни сплетаются в одну простую вещь: тихую, но по-настоящему сильную готовность помочь человеку, которого даже не знаешь.