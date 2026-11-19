Новогодние корпоративы в Барнауле в этом сезоне удивляют подходом: в программы все чаще включают живых коз — символов 2027 года, а одну из них собираются нарядить Снегурочкой. Правда, позволить себе такие эксперименты готовы не все: одни компании урезают расходы на развлечения, другие бронируют ведущих еще с лета и платят щедрые гонорары, сообщил amic.ru.

Корреспондент amic.ru Анна Кольченко разобралась, во сколько обходятся праздничные программы, какие развлечения выбирают заказчики и как изменился спрос на корпоративы. По ее данным, стоимость новогодней программы в Барнауле варьируется от десятков до ₽100 тыс. На цену влияет не только известность ведущего, но и набор услуг, который он предлагает. Так, Андрей Казаков за четырехчасовой корпоратив берет ₽40–70 тыс. — в сумму входят сценарий и работа на празднике.

«Заказчики со скрипом принимают повышение, стараются согласовать скидки или договориться по старой цене», — рассказывает Андрей корреспонденту amic.ru.

Поющие ведущие Елена Иконникова-Соколова и Александр Соколов оценивают программу в ₽85–100 тыс.: сюда включены выступление дуэта, караоке-оборудование и развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«В прошлом году мы стоили ₽100 тыс., в этом году — ₽120», — рассказывает Егор.

Дороже выйдут услуги событийного ведущего Егора Мотаева: он работает с диджеем, а музыкальную аппаратуру заказчик оплачивает отдельно. Никита Иванников поднял гонорар на 15–20%, добавив в программу диджея и минимальный комплект оборудования. У дуэта Соколовых цены выросли примерно на 10%.

Максимальные расценки — в новогоднюю ночь. Елена Иконникова-Соколова отметила, что 31 декабря работа ведущих может стоить около ₽150 тыс., а праздник нередко длится до трех часов ночи. Тем, кто не хочет подбирать артистов самостоятельно, рестораны предлагают готовые программы. В Барнауле встретить 2027 год с банкетом и развлечениями можно примерно за ₽6–10 тыс. на человека.

Ранее сообщалось, что в Кашире выпустили новогодние шары с архитектурными достопримечательностями.