В конце 90-х фраза «работать за еду» была горькой шуткой, но сегодня экономисты предупреждают, что этот мем рискует стать статистической реальностью для миллионов россиян. Свежий прогноз, подкрепленный данными «Центра развития» ВШЭ, рисует картину 2026 года, где главная особенность — резкое, почти трехкратное замедление роста доходов населения. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Если годом ранее реальные доходы граждан прибавляли бодрые 8%, то за девять месяцев текущего года они выросли лишь на 2,5%. И это еще оптимистичная цифра, ведь она не учитывает налоги и обязательные платежи. Как только из формулы вычитаются растущие сборы и инфляция, от этого «плюса» в кошельке остается зияющая пустота.

Социальные выплаты и доходы от собственности и вовсе ушли в минус, рухнув более чем на 10% в реальном выражении. Единственным локомотивом, тянущим статистику вверх, остаются зарплаты, выросшие примерно на 7%, но этот рост безжалостно съедается ценниками в магазинах. Возникает парадокс: 79% россиян, по данным опросов «Чиббис» и «Выберу.ру», перешли в режим жесткой экономии на питании, но при этом их расходы на еду выросли на 10–20%. Никакой мистики — просто потребительский нерушим. Чтобы уложиться в бюджет, люди не покупают меньше, они покупают хуже: вместо пяти пакетов молока в корзине остается три, а говядина сменяется курицей.

Последствия этого сдвига меняют не только чеки, но и психологию потребления. Доля тех, кто готов пожертвовать качеством ради цены, за три года выросла с 20% до 27%. Покупка гречки под маркой «Каждый день» из признака бедности превратилась в новую статусную аскезу, а спонтанный шопинг умер — теперь каждый поход в супермаркет напоминает плановую закупку для предприятия, где лишняя пачка чипсов в корзине считается нарушением финансовой дисциплины. В итоге на продукты питания россияне теперь тратят почти 39% своего дохода — уровень кризисного 2008 года. Для сравнения: в США этот показатель составляет 13%, в Восточной Европе — около 15–20%.

Таким образом, формально экономика рапортует о росте, но фактически страна затягивает пояса на два оборота. Классический «закон Энгеля», согласно которому с ростом благосостояния доля расходов на еду должна падать, в России не работает — он переписан в «версию 2.0, работающую наоборот». Если тренд сохранится, «работать за еду» перестанет быть черновиком из нулевых и станет официальной формой занятости, где после вычета НДФЛ на столе остается все меньше белка и все больше сложных углеводов. Остается надеяться, что этот прогноз останется лишь на бумаге, а не в холодильниках граждан.

Ранее сообщалось, что минимальный набор продуктов подешевел до 7,96 тыс. рублей.