Жителям Москвы и Подмосковья не стоит рассчитывать на солнечную погоду до конца ноября: небо над столичным регионом продолжит затягивать плотными облаками. Для последнего осеннего месяца это обычная история, однако нынешнюю серость поддерживает сразу несколько атмосферных факторов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ноябрь традиционно входит в число самых хмурых месяцев года. Солнечные дни в это время становятся редкостью, поэтому затянутое облаками небо само по себе не говорит о какой-то погодной аномалии.

«В ноябре количество солнечных дней — раз-два и обчелся. Это один из самых хмурых месяцев в году», — отметил Тишковец.

Одна из причин затяжной пасмурной погоды — активизация циклонов во время смены климатических сезонов. Воздушные массы чаще сменяют друг друга, а в столичный регион продолжают поступать влажные потоки с Атлантики. Они обеспечивают облачность влагой и помогают ей сохраняться надолго.

«Это тот материал, та кормовая база, которая держит плотные облака в состоянии сплошной десятибалльной облачности», — объяснил метеоролог.

Иными словами, даже если сильных осадков нет, это еще не означает, что небо скоро прояснится. Влажный воздух продолжает поддерживать плотную облачную завесу, которая может надолго закрыть солнце.

Есть и еще один фактор — температурная инверсия. Обычно воздух становится холоднее с высотой, но при инверсии происходит обратное: в определенных слоях атмосферы температура растет. Из-за этого вертикальное перемешивание воздуха ослабевает, а облачность может сохраняться даже при влиянии антициклона.

По словам Тишковца, инверсионные облака также вносят вклад в затяжную пасмурную погоду. Поэтому привычная надежда на то, что антициклон обязательно разгонит тучи и принесет ясные дни, в этот раз может не оправдаться.